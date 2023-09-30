ППО Харківщини була знищена на 90% на початку великої війни - начальник Сил оборони міста
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. На початку повномасштабного вторгнення 90% протиповітряної оборони Харківської області було знищено. Про це повідомив начальник Сил оборони Харкова Сергій Мельник у першій частині документального проєкту Дмитра Комарова «Рік. Харківщина», передає кореспондент УНН.
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«90% протиповітряної оборони було знищено. Практично 90%», - сказав Мельник.
Він розповів, що 24 лютого зв’язувався з командиром бригади 32 зенітно-ракетного полку, а той сказав, що всю бригаду практично знищено.
«Але у нього залишалися ракети С-300, їх зуміли поставити на бойове чергування та зробити, те, щоб російська авіація не продовжувала нальоти на мирне місто Харків», - зазначив Мельник.
За його словами, ворог знав розташування всіх командних пунктів, оскільки вони були збудовані ще за часів СРСР.
Доповнення
Перед початком повномасштабного вторгнення російське керівництво вірило, що ніби опір України можна буде швидко придушити, зокрема й у Харкові ― його окупанти мали намір захопити блискавично і без спротиву. Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у першій частині документального проєкту Дмитра Комарова «Рік. Харківщина».