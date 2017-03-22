Заемщики банка "Михайловский" не знают, кому платить задолженность

Стоит заметить, что заемщики банка "Михайловский" также назвали такую ​​реструктуризацию коррупционной, акцентировав внимание на том, что ФГВФЛ таким образом планирует создать новый кредитный портфель.

Тем не менее, редакция УНН пообщалась со всеми сторонами процесса. К сожалению, от очной ставки, в ФГВФЛ отказались, поэтому пришлось общаться с каждой стороной отдельно. Неудивительно, что ответы ФГВФЛ кардинально отличаются от позиций "Фагор" и "Плеяды". Однако, учитывая, что в споре рождается истина, редакция УНН предоставляет возможность читателям самим сделать вывод и найти для себя правильное решение, кому же платить задолженность, чтобы не оказаться злостным должником с последующими правовыми последствиями.

Вопрос УНН: На каких основаниях ФГВФЛ принимает средства от заемщиков банка "Михайловский"?

Ответ Уполномоченного лица на ликвидацию банка "Михайловский" Александра Волкова (ФГВФЛ): 19 мая, накануне введения временной администрации, банк "Михайловский" заключил договор об уступке права требования по кредитному портфелю в пользу финансовой компании «Плеяда». Была специальная схема, манипуляция, по которой банк якобы приобрел у финансовой компании какие-то имущественные права по каким-то ценным бумагам. То есть, фактически был ничтожный договор, на основании которого внутри банка, без выхода средств через Национальный банк, зачислил на счета финансовой компании определенные средства и на эти средства финансовая компания вроде бы забрала портфель.

Поэтому все эти сделки определенны ничтожными с момента заключения. Конечно, они все это решили обжаловать. Мы так же подали иск, которым мы просим суд обязать эту финансовую компанию вернуть нам кредитные документы. Этот суд сейчас в рассмотрении. Таким образом, на сегодняшний день, в соответствии с системой обеспечения, любых дополнительных требований о признании ничтожности, кроме сообщения уполномоченного лица не требуется. Поэтому мы исходим из того полномочия о признании ничтожности является действительным. А ничтожество предусматривает, что заемщики должны платить банку.

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Позиция "Плеяды": Никакие ценные бумаги или права требования по ним "Плеяда" банка не продавала. Никаких договоров между банком "Михайловский" и ФК "Плеяда", кроме договора на открытие банковского счета и договора купли-продажи кредитного портфеля, который, кстати, находится в открытом доступе, в природе не существует.

Деньги на покупку кредитного портфеля финкомпания взяла взаймы у физлиц. Покупка портфеля состоялась за их средства и в их интересах. Компания взяла на себя часть обязательств банка "Михайловский" по возвращению вкладов физлиц, уменьшив таким образом нагрузку на Фонд гарантирования вкладов физлиц. Но Фонд мешает возвращению физлицам средств, препятствуя финкомпаниям в получении платежей по кредитам. Таким образом, имеем ситуацию, когда Фонд не выплачивает вкладчикам средства и не дает этого сделать финкомпаниям.

Следует заметить, что Уполномоченный банка Волков правильно указал, что кредитные договоры были переданы финкомпании и они больше не возвращались в банк. Кредитный договор - это документ, который подтверждает право требования кредитора к должнику. Соответственно, без него, никаких подтверждений того, что ФГВФЛ в лице банка "Михайловский" вправе требования к людям - нет. Уголовный кодекс классифицирует такие действия Фонда как мошенничество и вымогательство, поскольку не имея на то законных оснований, они обманным путем и сопровождая угрозами о привлечении коллекторов, судов, исполнительной службы и побуждают заемщиков платить банку и принять условия реструктуризации.

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Материалы судебных решений. Из материалов судебных решений по данному факту усматривается, что Фонд гарантирования вкладов физлиц противоправно установил ничтожность договоров между банком "Михайловский" и ФК "Плеяда", применив п.2,3,7,9 ч.3 ст.38 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц". Сейчас решается вопрос о правомерности применения ФГВФЛ п.1 и 8 ч.3 ст 38 этого Закона.

При этом эксперты обращают внимание на хаотичность и абсурдность решений ФГВФЛ, поскольку он применил одновременно п.1 и 3 ст. 38 Закона, являются взаимоисключающими. П.1 ст. 38 Закона предусматривает бесплатное операции, а п.3 - по заниженной стоимости. То есть, ФГВФЛ признал договор ничтожным, поскольку считает, что он был передан и бесплатно, и по заниженной цене.

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Вопрос УНН: Платят ли заемщики банка "Михайловский" средства по реквизитам банка "Михайловский" в пользу ФГВФЛ?

Ответ Уполномоченного лица на ликвидацию банка "Михайловский" Александра Волкова (ФГВФЛ): Ситуация следующая. С 19 мая 2016 по 22 февраля 2017 года, пока было принято какое-то первое решение суда в пользу банка прошло почти 9 месяцев. В этот период люди фактически могли заплатить, но не платили, я не мог им сообщить ни остаток, ни предоставить справок, так как действовало постановление, которое запрещало это делать. И мы давали разъяснения заемщикам, они могут сами определяться, кому платить, или банку или финансовой компании. Пока не будет решения суда, которое поставит точку в этом споре, вы будете иметь риск того, что вы можете заплатить компании, которая проигрывает и в случае если выиграет другая сторона, то она снова потребует погашения этого кредита.

На сегодняшний день, с учетом решения суда, никчемность является дейстующей, мы предложили и Фонд принял предложение реструктуризации, где предложили всем вкладчикам до 19 мая этого года более лояльную систему. Мы сегодня судимся за то, чтобы нам фактически вернули "бумаги" и несмотря на то, имеем мы или не имеем эту бумагу, у нас есть гражданско-правовые отношения, которые оформлены договором. У нас есть информация по состоянию на дату продажи этого портфеля. И есть идентификационные данные всех заемщиков. И есть записи, по каким продуктом брались кредиты. То есть, у нас только нет физически в ​​настоящее время договоров.

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Позиция "Фагор": В банке нет информации по учету кредитных дел, они только пытаются восстановить информацию о задолженности. Что это значит, восстановить? Такую информацию невозможно "восстановить", она должна основываться на достоверных документальных подтверждениях. Никаких документов по кредитному портфелю в банке нет. Соответственно все их "восстановленные" данные являются недостоверными и необоснованными. Эти действия можно считать мошенническими.

Кроме того, Уполномоченный говорит, что отсутствие кредитных дел никак не мешают банку взимать с людей платежи по кредитам. Но зачем тогда банк подавал в суд с требованием их истребовать? Если права требования и так принадлежат банку, а кредитные отношения ему не нужны, зачем банк заявлялся с таким иском? Вопрос риторический и понятно, что никаких прав у банка нет, поэтому он и апеллирует к суду.

Кроме того, Уполномоченный говорит, что они сообщали заемщикам, что они сами могут выбирать, кому платить. Это утверждение Уполномоченного не соответствует информации, которую на своем сайте публиковал Фонд гарантирования вкладов. С самого начала они вводили людей в заблуждение, призывая платить задолженность в их пользу, несмотря на прямой запрет суда. Даже когда решения об отмене ничтожности принял Высший административный суд, констатировав противоправные действия Фонда гарантирования вкладов физлиц, они говорили "подождите хозяйственного или общего суда, никому не платите". То есть, они манипулировали и продолжают манипулировать фактами и сознанием людей, чтобы вытащить средства с заемщиков на свои счета, а затем их заблокировать там, ссылаясь на необходимость судебного урегулирования. Можно только представить, сколько времени понадобится заемщику чтобы вернуть свои средства с ФГВФЛ, если только "Плеяде" понадобилось девять месяцев для доказательства противоправных действий Фонда в суде. И даже после решения Высшего административного суда Украины, в ФГВФЛ продолжали на "белое" говорить "черное", утверждая, что это решение ничего не значит.

Вопрос УНН: Насколько обязательным является выполнение условий реструктуризации? Что будет, если заемщики не согласятся? И выдаете вы справки о погашении кредита тем, кто оплачивает?

Ответ Уполномоченного лица на ликвидацию банка "Михайловский" Александра Волкова (ФГВФЛ): Человек имеет право не соглашаться на реструктуризацию, но в банке остаются все предусмотренные законодательством образом права по взысканию этой задолженности. В частности, привлекать коллекторские компании, осуществлять взыскание в судебном порядке, обращаться к исполнительным службам и так далее. Фактически у меня есть платежные документы, что определенное лицо получило определенную сумму денег и под этим есть его подпись. В кассовом ордере, по которым он получал эти средства, у меня есть подтверждение того, что он получил эти средства. В крайнем случае - чем занимается Фонд гарантирования вкладов - оценивает и продает активы.

На сегодняшний день, идет процесс пересчета и как только он завершится - я смогу выдавать справки, где-то до 20 апреля. Люди конечно могут сейчас не платить, но каждый месяц это 3%. До 19 июля никаких мер по принудительному взиманию мы осуществлять не планируем .... У меня нет банковской лицензии и я не имею права принимать у заемщиков наличные. Поэтому заемщики не могут принести наличные, но они могут через любой банк перечислить эти средства на счет. И у заемщика останется на руках документ о перечислении средств, квитанция. И в этой квитанции написано будет, что он внес средства в счет погашения задолженности по кредиту. А когда мы завершим пересчет, я смогу предоставить ему справку о том, что там или задолженность погашена в полном объеме, или остаток задолженности составляет такую ​​то сумму.

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Позиция "Плеяды": Основная идея реструктуризации - заставить заемщиков принести в ФГВФЛ копии кредитных договоров, чтобы потом при определенных обстоятельствах эти договора могли быть использованы против самих же заемщиков. Кроме того, никаких справок о погашении кредита они не выдают, обещают, что когда-нибудь начнут выдавать, но если решения судов будет в пользу финкомпаний, то перестанут реструктуризировать и, конечно же выдавать справки.

То есть, сейчас основная задача Фонда - максимально использовать в свою пользу промежуточное решение административного суда, пока ВАСУ его не отменил. В случае же отмены такого решения, заемщиков, которые поспешили оплатить банку или воспользоваться его реструктуризацией, невозможно юридически защитить от претензий финкомпании и им придется заплатить дважды.

И как правильно указал Уполномоченный, они не могут предоставить заемщикам информацию о состоянии их задолженности или выдать справки, объясняется это просто. Они не имеют прав на этот кредитный портфель и он у них не отражается в балансе. Они не имеют оригиналов кредитных договоров, а затем принимают средства наугад, не понимая даже текущей ситуации. Все это напоминает финансовую пирамиду, которое вот-вот лопнет.

Вопрос УНН: Есть ли план действий на случай, если суд примет решение в пользу "Фагор", будет ли банк возвращать средства заемщикам или перечислять средства?

Ответ Уполномоченного лица на ликвидацию банка "Михайловский" Александра Волкова (ФГВФЛ): Банк будет до последнего все оспаривать. Если бы были определенные сомнения, то банк такие бы вопросы рассматривал, но у меня нет сомнений ... Я уверен, что в каком - либо случае суд вынесет решение в пользу банка.

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Позиция "Фагор": В банке нет никакого плана, что делать и как защищать права заемщиков на случай, когда окончательные решения по существу спора о правах на кредитный портфель будет принято в пользу финкомпаний. Просто судиться, говорить о незаконности решений судов, продолжать обманывать людей и всячески тянуть время до того, как наступит момент ликвидации банка. И тогда останутся заемщики со своими проблемами, а те, кто имел неосторожность оплатить банку (ФГВФЛ) будут вынуждены заплатить еще раз финкомпании со всеми штрафами, пенями, неустойками за все это время.

Материалы судебных решений. Ряд судов признал "Фагор" надлежащим кредитором по кредитам банка "Михайловский", отметив, что судебные споры между "Плеяда" и ФГВФЛ никоим образом не влияют на взаимоотношения между "Фагор" и заемщиками банка. Суды отмечают, что пока не будет обжалован договор между "Плеядой" и "Фагором", никто не имеет права претендовать на кредитный портфель банка "Михайловский", кроме "Фагора". Более того, суды считают, что заемщики, которые платят по реквизитам "Фагор", выполняют обязательства по кредитным договорам в полном объеме и надлежащим образом.