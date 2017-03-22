Позичальники банку "Михайлівський" не знають, кому сплачувати заборгованість

Варто зауважити, що позичальники банку “Михайлівський” також назвали таку реструктуризацію корупційною, акцентувавши увагу на тому, що ФГВФО таким чином планує створити новий кредитний портфель.

Тим не менш, редакція УНН поспілкувалася з усіма сторонами процесу. На жаль, від очної ставки, у ФГВФО відмовились, тож довелось спілкуватися з кожною стороною окремо. Не дивно, що відповіді ФГВФО кардинально відрізняються від позицій “Фагору” та “Плеяди”. Однак, враховуючи, що у суперечці народжується істина, редакція УНН надає можливість читачам самим зробити висновок та знайти для себе правильне рішення, кому ж таки сплачувати заборгованість, аби не виявитися злісним боржником з подальшими правовими наслідками.

Запитання УНН: На яких підставах ФГВФО приймає кошти від позичальників банку “Михайлівський”?

Відповідь Уповноваженої особи на ліквідацію банку “Михайлівський” Олександра Волкова (ФГВФО): 19 травня, напередодні введення тимчасової адміністрації, банк “Михайлівський” уклав договір про відступлення права вимог за кредитним портфелем на користь фінансової компанії “Плеяда”. Була спеціальна схема, маніпуляція, за якою банк начебто придбав у фінансової компанії якісь майнові права за якимись цінними паперами. Тобто, фактично був нікчемний договір, на підставі якого всередині банку, без виходу коштів через Національний банк, зарахував на рахунки фінансової компанії певні кошти і за ці кошти фінансова компанія наче б то забрала портфель.

Тому всі ці оборудки визначено нікчемними з моменту укладання. Звісно, що вони все це вирішили оскаржувати. Ми так само подали позов, яким ми просимо суд зобов’язати цю фінансову компанію повернути нам кредитні документи. Цей суд зараз у розгляді. Таким чином на сьогоднішній день, відповідно до системи гарантування, будь яких додаткових вимог про визнання нікчемності, крім повідомлення уповноваженої особи не потрібно. Тому ми виходимо з того повноваження про визнання нікчемності є дійсним. А нікчемність передбачає, що позичальники мають платити банку.

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Позиція “Плеяди”: Ніякі цінні папери чи права вимоги за ними “Плеяда” банку не продавала. Жодних договорів між банком “Михайлівський” та ФК “Плеяда”, окрім договору на відкриття банківського рахунку та договору купівлі-продажу кредитного портфелю, який до речі, знаходиться у відкритому доступі, в природі не існує.

Гроші на купівлю кредитного портфеля фінкомпанія взяла в позику у фізосіб. Купівля портфелю відбулася за їхні кошти і в їх інтересах. Компанія взяла на себе частину зобов’язань банку “Михайлівський” по поверненню вкладів фізосіб, зменшивши таким чином навантаження на Фонд гарантування вкладів фізосіб. Але Фонд заважає поверненню фізособам коштів, перешкоджаючи фінкомпаніям в отриманні платежів по кредитах. Таким чином, маємо ситуацію, коли Фонд не виплачує вкладникам кошти і не дає цього зробити фінкомпаніям.

Слід зауважити, що Уповноважений банку О.Волков правильно вказав, що кредитні договори були передані фінкомпанії і що вони більше не поверталися в банк. Кредитний договір — це документ, який підтверджує право вимоги кредитора до боржника. Відповідно, без нього, жодних підтверджень того, що ФГВФО в особі банку “Михайлівський” має права вимоги до людей — немає. Кримінальний кодекс класифікує такі дії Фонду як шахрайство та здирство, оскільки не маючи на те законних підстав, вони обманним шляхом та супроводжуючи погрозами про залучення колекторів, судів, виконавчої служби та спонукають позичальників платити банку та прийняти умови реструктуризації.

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Матеріали судових рішень. З матеріалів судових рішень за вказаним фактом вбачається, що Фонд гарантування вкладів фізосіб протиправно встановив нікчемність договорів між банком “Михайлівський” та ФК “Плеяда”, застосувавши п.2,3,7,9 ч.3 ст.38 Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”. Наразі вирішується питання правомірності застосування ФГВФО п.1 та 8 ч.3 ст 38 цього Закону.

При цьому експерти звертають увагу на хаотичність та абсурдність рішень ФГВФО, оскільки він застосував одночасно п.1 та 3 ст. 38 Закону, які є взаємовиключними. П.1 ст. 38 Закону передбачає безоплатність операції, а п.3 — за заниженою вартістю. Тобто, ФГВФО визнав договір нікчемним, оскільки вважає, що він був переданий і безоплатно, і за заниженою ціною.

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Запитання УНН: Чи сплачують позичальники банку “Михайлівський” кошти за реквізитами банку “Михайлівський” на користь ФГВФО?

Відповідь Уповноваженої особи на ліквідацію банку “Михайлівський” Олександра Волкова (ФГВФО):Ситуація наступна. З 19 травня 2016 року по 22 лютого 2017 року, поки було прийнято якесь перше рішення суду на користь банку пройшло майже 9 місяців. В цей період люди фактично могли заплатити, але не платили, бо я не міг їм повідомити ні залишок, ні надати довідок, тому що діяла ухвала, яка забороняла це робити. І ми давали роз’яснення позичальникам, що вони можуть самі визначатися, кому платити, чи банку чи фінансовій компанії. Доки не буде рішення суду, яке поставить крапку у цьому спорі, ви будите мати ризик того, що ви можете заплатити компанії, яка програє і у випадку якщо виграє інша сторона, то вона знову вимагатиме погашення цього кредиту.

На сьогоднішній день, з урахуванням рішення суду, нікчемність є дійсна, ми запропонували і Фонд прийняв пропозицію реструктуризації, де запропонували всім вкладникам до 19 травня цього року більш лояльну систему. Ми сьогодні судимося за те, щоб нам фактично повернули “папір” і не зважаючи на те, маємо ми чи не маємо цей папір, у нас є цивільно—правові відносини, які оформлені договором. У нас є інформація станом на дату продажу цього портфеля. І є ідентифікаційні дані всіх позичальників. І є записи, за яким продуктом бралися кредити. Тобто, у нас лише немає фізично на даний час договорів.

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Позиція “Фагору”: В банку немає інформації з обліку кредитних справ, вони тільки намагаються відновити інформацію про заборгованість. Що це означає, відновити? Таку інформацію неможливо “відновити”, вона повинна ґрунтуватися на достовірних документальних підтвердженнях. Ніяких документів по кредитному портфелю у банку немає. Відповідно всі їх “відновлені” дані є недостовірними і необґрунтованими. Ці дії можна рахувати шахрайськими.

Окрім того, Уповноважений говорить, що відсутність кредитних справ ніяк не заважають банку стягувати з людей платежі по кредитах. Але навіщо тоді банк подавав в суд з вимогою їх витребувати?Якщо права вимоги і так належать банку, а кредитні відносини йому не потрібні, навіщо банк заявлявся з таким позовом? Питання риторичне і зрозуміло, що ніяких прав у банку немає, тому він і апелює до суду.

Окрім того, Уповноважений говорить, що вони повідомляли позичальників, що вони самі можуть обирати, кому платити. Це твердження Уповноваженого не відповідає інформації, яку на своєму сайті публікував Фонд гарантування вкладів. З самого початку вони вводили людей в оману, закликаючи сплачувати заборгованість на їх користь, незважаючи на пряму заборону суду. Навіть коли рішення про скасування нікчемності прийняв Вищий адміністративний суд, констатувавши протиправні дії Фонду гарантування вкладів фізосіб, вони говорили “почекайте господарського або загального суду, нікому не платіть”. Тобто, вони маніпулювали і продовжують маніпулювати фактами і свідомістю людей, щоб витягнути кошти з позичальників на свої рахунки, а потім їх заблокувати там, посилаючись на необхідність судового врегулювання. Можна лише уявити, скільки часу знадобиться позичальнику аби повернути свої кошти з ФГВФО, якщо лише “Плеяді” знадобилось аж дев’ять місяців для доведення протиправних дії Фонду у суді. І навіть після рішення Вищого адміністративного суду України, у ФГВФО продовжували на “біле” говорити “чорне”, стверджуючи, що це рішення нічого не означає.

Запитання УНН: На скільки обов’язковим є виконання умов реструктуризації? Що буде, якщо позичальники не погодяться? І чи видаєте ви довідки про погашення кредиту тим, хто оплачує?

Відповідь Уповноваженої особи на ліквідацію банку “Михайлівський” Олександра Волкова (ФГВФО): Людина має право не погоджуватися на реструктуризацію, але у банку залишаються всі передбачені чином законодавством права щодо стягнення цієї заборгованості. Зокрема, залучати колекторські компанії, здійснювати стягнення у судовому порядку, звертатися до виконавчих служб і так далі. Фактично у мене є платіжні документи, що певна особа отримала певну суму грошей і під цим є його підпис. В касовому ордері, за якими він отримував ці кошти, в мене є підтвердження того, що він отримав ці кошти. В крайньому випадку — чим займається Фонд гарантування вкладів — оцінює і продає активи.

На сьогоднішній день, іде процес перерахунку і як тільки він завершиться — я зможу видавати довідки, десь до 20 квітня. Люди звісно можуть зараз не сплачувати, але кожен місяць це 3%. До 19 липня жодних заходів щодо примусового стягування ми здійснювати не плануємо.... У мене немає банківської ліцензії і я не маю права приймати у позичальників готівку. Тому позичальники не можуть принести готівку, але вони можуть через будь—який банк перерахувати ці кошти на рахунок. І в позичальника залишиться на руках документ про перерахування коштів, квитанція. І в цій квитанції написано буде, що він вніс кошти в рахунок погашення заборгованості за кредит. А коли ми завершимо перерахунок, я зможу надати йому довідку про те, що там або заборгованість погашена у повному об’ємі, або залишок заборгованості становить таку то суму.

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Позиція “Плеяди”: Основна ідея реструктуризації — змусити позичальників принести в ФГВФО копії кредитних договорів, щоб потім при певних обставинах ці договори могли бути використані проти самих же позичальників. Окрім того, жодних довідок про погашення кредиту вони не видають, обіцяють, що колись почнуть видавати, але якщо рішення судів буде на користь фінкомпаній, то перестануть реструктуризувати і, звісно ж видавати довідки.

Тобто, зараз основне завдання Фонду — максимально використовувати на свою користь проміжне рішення адміністративного суду, поки ВАСУ його не відмінив. У разі ж скасування такого рішення, позичальників, які поспішили оплатити банку або скористатися його реструктуризацією, неможливо буде юридично захистити від претензій фінкомпанії і їм доведеться заплатити двічі.

І як правильно вказав Уповноважений, вони не можуть надати позичальникам інформацію про стан їх заборгованості або ж видати довідки, пояснюється це просто. Вони не мають прав на цей кредитний портфель і він в них не відображається в балансі. Вони не мають оригіналів кредитних договорів, а відтак приймають кошти навмання, не розуміючи навіть поточної ситуації. Все це нагадує фінансову піраміду, яке от-от лусне.

Запитання УНН: Чи є план дій на випадок, якщо суд прийме рішення на користь “Фагору”, чи буде банк повертати кошти позичальникам чи перераховувати кошти?

Відповідь Уповноваженої особи на ліквідацію банку “Михайлівський” Олександра Волкова (ФГВФО): Банк буде до останнього все оскаржувати. Якби були певні сумніви, то банк такі б питання розглядав, але в мене не має сумнівів... Я впевнений, що в будь — якому випадку суд винесе рішення на користь банку.

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Позиція “Фагору”: У банку немає ніякого плану, що робити і як захищати права позичальників на випадок, коли остаточні рішення по суті спору щодо прав на кредитний портфель буде прийнято на користь фінкомпаній. Просто судитимуться, говоритимуть про незаконність рішень судів, продовжуватимуть обманювати людей і всіляко тягнути час до того, коли настане момент ліквідації банку. І тоді залишаться позичальники зі своїми проблемами, а ті, хто мав необережність оплатити банку (ФГВФО) будуть змушені заплатити ще раз фінкомпанії з усіма штрафами, пенями, неустойками за весь цей час.

Матеріали судових рішень. Низка судів визнала “Фагор” належним кредитором за кредитами банку “Михайлівський”, зауваживши, що судові суперечки між “Плеяда” та ФГВФО жодним чином не впливають на взаємовідносини між “Фагором” та позичальниками банку. Суди наголошують, що поки не буде оскаржено договір між “Плеядою” та “Фагором”, ніхто не має права претендувати на кредитний портфель банку “Михайлівський”, окрім “Фагору”. Більше того, суди вважають, що позичальники, які сплачують за реквізитами “Фагор”, виконують зобов’язання за кредитними договорами в повному обсязі і в належний спосіб.