Пожизненное за убийство 16-летнего Максима Матерухина на фуникулере - Апелляционный суд оставил приговор без изменений

13:57 • 7102 просмотра
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"
Эксклюзив
13:06 • 13137 просмотра
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
10:45 • 23700 просмотра
Поездка на выходные - интересные места в ОдессеPhoto
09:00 • 40032 просмотра
Украина празднует День СБУ - факты из истории национальной спецслужбы
Эксклюзив
24 марта, 18:26 • 63066 просмотра
Опекуны, приемные родители или ДБСТ: кто может ухаживать за детьми без родительской опеки
24 марта, 17:38 • 55013 просмотра
Во Львове мужчина вывесил флаг Украины на балконе квартиры, поврежденной «шахедом»
Эксклюзив
24 марта, 16:18 • 54771 просмотра
Пасхальная корзина дорожает второй год подряд: экономист объяснил причины
24 марта, 15:46 • 54307 просмотра
В Молдове вводят чрезвычайное положение в энергетике – что происходит в стране
24 марта, 14:45 • 38183 просмотра
Кабмин присвоил ранг директору НАБУ в разгар коррупционного скандала с фиктивным отцовством
Эксклюзив
24 марта, 14:12 • 34010 просмотра
Баллистические "Сапсан" и FP-7 - как Украина строит новую ракетную силу
Популярные новости
Иран хочет вести переговоры с США через Пенса, а не через Уиткоффа или Кушнера - СМИ25 марта, 05:05 • 24761 просмотра
США передали Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны25 марта, 05:22 • 23046 просмотра
Концерт BTS в Сеуле собрал 18,4 миллиона зрителей онлайн25 марта, 06:19 • 44523 просмотра
В Латвию и Эстонию залетели дроны25 марта, 08:33 • 33159 просмотра
Минус 34% стратегической авиации и более 2250 танков рф - самые успешные операции СБУ во время войны10:00 • 18458 просмотра
публикации
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"13:57 • 7042 просмотра
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
Эксклюзив
13:06 • 13103 просмотра
Благовещение Пресвятой Богородицы - что это за праздник, главные традиции и суеверияPhoto12:01 • 12965 просмотра
В тени конфликта интересов: конкурс на главу Гостаможслужбы подходит к концу, финальное решение за министром финансов11:24 • 14769 просмотра
Парламент вызвал главу Нацбанка Пышного по "делу Гороховского" - что от него хотят услышать11:09 • 15951 просмотра
Пожизненное за убийство 16-летнего Максима Матерухина на фуникулере - Апелляционный суд оставил приговор без изменений

Киев • УНН

 • 392 просмотра

Киевский апелляционный суд подтвердил пожизненное заключение Артему Косову за убийство подростка. Трагедия произошла на станции фуникулера в апреле 2024 года.

Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляцию Артема Косова, которого ранее приговорили к пожизненному лишению свободы за умышленное убийство 16-летнего Максима Матерухина. Суд оставил приговор – пожизненное лишение свободы – без изменений, передает УНН.

Детали

Как стало известно УНН, Апелляционный суд оставил приговор мужчине, убившему 16-летнего Максима Матерухина на станции столичного фуникулера, без изменений.

Контекст 

8 апреля 2024 года Артему Косову было сообщено о подозрении в умышленном убийстве подростка. Как было установлено следствием, инцидент произошел на верхней станции фуникулера, выходящей к зданию Министерства иностранных дел и Михайловского Златоверхого монастыря. Косов, находясь в нетрезвом состоянии, начал приставать к группе подростков, среди которых был Максим Матерухин. Косов толкнул 16-летнего парня, от удара при падении тот погиб.

22 сентября Шевченковский райсуд Киева назначил пожизненное заключение Артему Косову за убийство Матерухина на фуникулере. Прокуратура просила высшую меру наказания для обвиняемого. Тогда Генпрокурор Руслан Кравченко заявлял, что сторона обвинения по делу убийства подростка на столичном фуникулере готова к апелляции. 

Дополнение 

Генеральный прокурор Руслан Кравченко выразил инициативу о необходимости внедрения безальтернативного наказания в виде пожизненного лишения свободы за преступления особой тяжести против детей. Он обратился в правоохранительный комитет ВР с предложением поддержать соответствующую инициативу и внедрить такое наказание за убийство и изнасилование детей.

Сегодня пожизненное лишение свободы предусмотрено в исключительных случаях, в основном речь идет о наказании в виде 15 лет заключения иногда с возможностью уменьшения срока отбывания наказания.

Следует добавить, что прокуратура активно добивается вынесения максимально сурового приговора – пожизненного за тяжкие преступления против детей. 

