Пожизненное за убийство 16-летнего Максима Матерухина на фуникулере - Апелляционный суд оставил приговор без изменений
Киев • УНН
Киевский апелляционный суд подтвердил пожизненное заключение Артему Косову за убийство подростка. Трагедия произошла на станции фуникулера в апреле 2024 года.
Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляцию Артема Косова, которого ранее приговорили к пожизненному лишению свободы за умышленное убийство 16-летнего Максима Матерухина. Суд оставил приговор – пожизненное лишение свободы – без изменений, передает УНН.
Детали
Контекст
8 апреля 2024 года Артему Косову было сообщено о подозрении в умышленном убийстве подростка. Как было установлено следствием, инцидент произошел на верхней станции фуникулера, выходящей к зданию Министерства иностранных дел и Михайловского Златоверхого монастыря. Косов, находясь в нетрезвом состоянии, начал приставать к группе подростков, среди которых был Максим Матерухин. Косов толкнул 16-летнего парня, от удара при падении тот погиб.
22 сентября Шевченковский райсуд Киева назначил пожизненное заключение Артему Косову за убийство Матерухина на фуникулере. Прокуратура просила высшую меру наказания для обвиняемого. Тогда Генпрокурор Руслан Кравченко заявлял, что сторона обвинения по делу убийства подростка на столичном фуникулере готова к апелляции.
Дополнение
Генеральный прокурор Руслан Кравченко выразил инициативу о необходимости внедрения безальтернативного наказания в виде пожизненного лишения свободы за преступления особой тяжести против детей. Он обратился в правоохранительный комитет ВР с предложением поддержать соответствующую инициативу и внедрить такое наказание за убийство и изнасилование детей.
Сегодня пожизненное лишение свободы предусмотрено в исключительных случаях, в основном речь идет о наказании в виде 15 лет заключения иногда с возможностью уменьшения срока отбывания наказания.
Следует добавить, что прокуратура активно добивается вынесения максимально сурового приговора – пожизненного за тяжкие преступления против детей.