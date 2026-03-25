Довічне за вбивство на 16-річного Максима Матерухіна на фунікулері - Апеляційний суд залишив вирок без змін
Київ • УНН
Київський апеляційний суд розглянув апеляцію Артема Косова, якого раніше засудили до довічного позбавлення волі за умисне вбивство 16-річного Максима Матерухіна. Суд залишив вирок - довічне позбавлення волі - без змін, передає УНН.
Деталі
Як стало відомо УНН, Апеляційний суд залишив вирок чоловіку, який вбив 16-річного Максима Матерухіна на станції столичного фунікулера, без змін.
Контекст
8 квітня 2024 року Артему Косову було повідомлено про підозру в умисному вбивстві підлітка. Як було встановлено слідством, інцидент стався на верхній станції фунікулера, що виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря. Косов, перебуваючи напідпитку, почав чіплятися до групи підлітків, серед яких був Максим Матерухін. Косов штовхнув 16-річного хлопця, від удару при падінні той загинув.
22 вересня Шевченківський райсуд Києва призначив довічне ув'язнення Артему Косову за вбивство Матерухіна на фунікулері. Прокуратура просила найвищу міру покарання для обвинуваченого. Тоді Генпрокурор Руслан Кравченко заявляв, що сторона обвинувачення у справі вбивства підлітка на столичному фунікулері, готова до апеляції.
Доповнення
Генеральний прокурор Руслан Кравченко висловив ініціативу про необхідність впровадження безальтернативного покарання у вигляді довічного позбавлення волі за злочини особливої тяжкості проти дітей. Він звернувся до правоохоронного комітету ВР з пропозицією підтримати відповідну ініціативу та впровадити таке покарання за вбивство та зґвалтування дітей.
Сьогодні довічне позбавлення волі передбачене у виняткових випадках, здебільшого мова йде про покарання у вигляді 15 років увʼязнення іноді з можливістю зменшення строку відбування покарання.
Слід додати, що прокуратура активно домагається винесення максимально суворого вироку - довічного за тяжкі злочини проти дітей.