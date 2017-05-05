Пожар в центре Москвы тушили более 150 спасателей
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Для тушения пожара в центре Москвы на Лубянской проезде было привлечено 158 спасателей, 50 единиц техники и два вертолета. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве, передает УНН.
К пожарным 5 мая в 8:26 поступило сообщение о задымлении на Лубянской проезде, 19. Как оказалось, в выселенном доме произошло возгорание на площади 3 тыс. кв.метров.
Пожару в 8:57 присвоили второй ранг сложности, впоследствии, в 9:20, его повысили до третьего.
В 10:42 пожар был локализован, а в 11:15 — ликвидирован.
На месте происшествия работали 50 единиц пожарно-спасательной техники и 158 человек личного состава, а также два вертолета Московского авиационного центра.
Сведений о пострадавших не поступало.
Напомним, в центре Москвы загорелось здание.