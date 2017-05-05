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У центрі Москви загорілася будівля

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. У центрі Москви загорілася будівля, пожежі присвоїли підвищений номер складності, передає УНН з посиланням на ТАСС.

У центрі Москви загорілася будівля

Пожежа виникла на Луб’янському проїзді, будинок 19, у відселеній будівлі. Його загальна площа становить 100 кв. метрів.

Пожежі присвоєно другий, підвищений номер складності. Інформації про постраждалих немає.

На місці події працюють пожежно-рятувальні підрозділи. Дим від пожежі видно на значній відстані в центрі Москви.

Рух по Лубенському проїзді обмежено.

Як повідомляв УНН, у квітні 2016 року в Москві горіла будівля міністерства оборони РФ.

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