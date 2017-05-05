У центрі Москви загорілася будівля
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У центрі Москви загорілася будівля, пожежі присвоїли підвищений номер складності, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Пожежа виникла на Луб’янському проїзді, будинок 19, у відселеній будівлі. Його загальна площа становить 100 кв. метрів.
Пожежі присвоєно другий, підвищений номер складності. Інформації про постраждалих немає.
На місці події працюють пожежно-рятувальні підрозділи. Дим від пожежі видно на значній відстані в центрі Москви.
Рух по Лубенському проїзді обмежено.
Як повідомляв УНН, у квітні 2016 року в Москві горіла будівля міністерства оборони РФ.