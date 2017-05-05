В центре Москвы загорелось здание
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В центре Москвы загорелось здание, пожару присвоили повышенный номер сложности, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Пожар возник на Лубянском проезде, дом 19, в выселенном здании. Его общая площадь составляет 100 кв. метров.
Пожару присвоен второй, повышенный номер сложности. Информации о пострадавших нет.
На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Дым от пожара виден на значительном расстоянии в центре Москвы.
Движение по Лубянскому проезду ограничено.
Как сообщал УНН, в апреле 2016 года в Москве горело здание министерства обороны РФ.