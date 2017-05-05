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Пожежу в центрі Москви гасили більше 150 рятувальників

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Для гасіння пожежі в центрі Москви на Луб'янському проїзді було залучено 158 рятувальників, 50 одиниць техніки та два вертольоти. Про це повідомляє прес-служба ГУ МНС Росії у Москві, передає УНН.

Пожежу в центрі Москви гасили більше 150 рятувальників

До пожежників 5 травня о 08:26 надійшло повідомлення про задимлення на Луб’янському проїзді, 19. Як виявилося, у виселеному будинку сталося займання на площі 3 тис. кв.метрів.

Пожежі о 8:57 присвоїли другий ранг складності, згодом, о 9:20, його підвищили до третього.

О 10:42 пожежу було локалізовано, а об 11:15 — ліквідовано.

На місці події працювали 50 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 158 осіб особового складу, а також 2 вертольоти Московського авіаційного центру.

Відомостей про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, у центрі Москви загорілася будівля.

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