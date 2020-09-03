Пожар в столичной многоэтажке ликвидировали
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Пожар в киевской многоэтажке ликвидирован. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве.
"Спасатели ликвидировали пожар на ул. Сикорского, 4... Из-за отсутствия должного давления во внутренней сети водоснабжения дома, пожарным пришлось прокладывать рукавные линии к месту пожара. Также спасателям пришлось потратить немало времени, чтобы подъехать к зданию, ведь двор был запаркован частными автомобилями. В 18:03 бойцы локализовали возгорание и в 18:56 - ликвидировали", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по предварительным данным, во время пожара в квартире пострадал мужчина, который был передан специалистам медицинской службы и с ожогами 2-й степени госпитализирован в ожоговый центр. Также во время проведения разведки было обнаружено тело владельца дома.
Указано, что на месте задействовано 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 52 человека личного состава. Причины и обстоятельства возникновения события устанавливают правоохранительные органы.
Напомним, в Киеве произошел пожар на 23-м этаже многоэтажки, людей эвакуировали.