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Пожежу в столичній багатоповерхівці ліквідували

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Пожежу в київській багатоповерхівці ліквідували. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у місті Києві.

Пожежу в столичній багатоповерхівці ліквідували

“Рятувальники ліквідували пожежу на вул. Сікорського, 4... Через відсутність належного тиску у внутрішній мережі водопостачання будинку, вогнеборцям довелось прокладати рукавні лінії до місця пожежі. Також рятувальникам довелось витратити чимало часу, аби під’їхати до будівлі, адже двір був запаркований приватними автомобілями. О 18:03 бійці локалізували загоряння та о 18:56 – ліквідували”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за попередніми даними, під час пожежі у квартирі постраждав чоловік, якого було передано фахівцям медичної служби та з опіками 2-го ступеня госпіталізовано до опікового центру. Також під час проведення розвідки, було виявлено тіло власника помешкання.

Вказано, що на місці задіяно 13 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 52 людини особового складу. Причини та обставини виникнення події встановлюють правоохоронні органи.

Нагадаємо, у Києві сталась пожежа на 23-му поверсі багатоповерхівки, людей евакуювали.

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