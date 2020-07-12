Пожар в историческом здании в центре Одессы потушили
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Пожар, возникший сегодня в здании 19 века в Одессе, потушен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию ГУ ГСЧС в Одесской области.
"В 14:33 пожар в трехэтажном жилом доме ликвидан. Жертв и пострадавших нет", - сообщили спасатели.
Напомним, утром 12 июля на втором этаже дома 1814 застройки в центре Одессы произошел пожар, который перекинулся на третий этаж и крышу здания. Всего огнем было охвачено более 700 квадратных метров.