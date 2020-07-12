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19 березня, 18:06 • 158014 перегляди

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19 березня, 14:10 • 131003 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 143100 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

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19 березня, 08:45 • 145441 перегляди

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

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Пожежу в історичній будівлі в центрі Одеси загасили

Пожежу в історичній будівлі в центрі Одеси загасили

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 липня. УНН. Пожежу, яка виникла сьогодні в будівлі 19 сторіччя в Одесі, загасили. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію ГУ ДСНС в Одеській області.

“О 14:33 пожежу у трьохповерховому житловому будинку ліквідано. Жертв та постраждалих немає”, — повідомили рятувальники.

Нагадаємо, ранком 12 липня на другому поверсі будинку 1814 року забудови в центрі Одеси виникла пожежа, яка перекинулася на третій поверх та дах будівлі. Всього вогнем було охоплено понад 700 квадратних метрів.

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