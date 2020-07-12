Пожежу в історичній будівлі в центрі Одеси загасили

“О 14:33 пожежу у трьохповерховому житловому будинку ліквідано. Жертв та постраждалих немає”, — повідомили рятувальники.

Нагадаємо, ранком 12 липня на другому поверсі будинку 1814 року забудови в центрі Одеси виникла пожежа, яка перекинулася на третій поверх та дах будівлі. Всього вогнем було охоплено понад 700 квадратних метрів.