Пожежу в історичній будівлі в центрі Одеси загасили
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Пожежу, яка виникла сьогодні в будівлі 19 сторіччя в Одесі, загасили. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію ГУ ДСНС в Одеській області.
“О 14:33 пожежу у трьохповерховому житловому будинку ліквідано. Жертв та постраждалих немає”, — повідомили рятувальники.
Нагадаємо, ранком 12 липня на другому поверсі будинку 1814 року забудови в центрі Одеси виникла пожежа, яка перекинулася на третій поверх та дах будівлі. Всього вогнем було охоплено понад 700 квадратних метрів.