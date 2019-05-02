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Пожар в поезде "Черновцы - Киев" будет расследовать комиссия УЗ

Киев  •  УНН

 • 11109 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Расследованием ситуации с пожаром локомотива поезда "Черновцы - Киев", из-за чего поезд задержался в пути почти на час, займется комиссия "Укрзализныци". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу УЗ.

"Из-за возгорания в одном из отсеков тягового двигателя тепловоза на 50 минут задержался в пути поезд № 118 "Черновцы - Киев". Пожар был ликвидирован двумя пожарными автомобилями ГСЧС. В результате инцидента никто не пострадал", - указали в компании.

Как отмечается, неисправный тепловоз с помощью вспомогательного локомотива доставлен на станцию Каменец-Подольский, а поезду было предоставлено другой локомотив.

"Причины возгорания устанавливаются, инцидент расследует комиссия "Укрзализныци", - отметили в УЗ.

Напомним, пожар в локомотиве поезда сообщением "Черновцы - Киев" произошел в ночь на четверг, 2 мая, вблизи Каменца-Подольского Хмельницкой области.

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