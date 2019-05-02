Пожежу у поїзді "Чернівці - Київ" розслідуватиме комісія УЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Розслідуванням ситуації з пожежею локомотива поїзда "Чернівці - Київ", через що потяг затримався в дорозі на майже годину, займеться комісія "Укрзалізниці". Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу УЗ.
"Через займання в одному з відсіків тягового двигуна тепловоза на 50 хвилин затримався в дорозі поїзд № 118 "Чернівці - Київ". Пожежу було ліквідовано двома пожежними автомобілями ДСНС. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав", - вказали у компанії.
Як зазначається, несправний тепловоз за допомогою допоміжного локомотива доправлено на станцію Кам’янець-Подільський, а поїзду було надано інший локомотив.
"Причини загоряння встановлюються, інцидент розслідує комісія "Укрзалізниці", - зауважили в УЗ.
Нагадаємо, пожежа у локомотиві потяга сполученням "Чернівці – Київ" сталася у ніч на четвер, 2 травня, поблизу Кам’янця-Подільського Хмельницької області.