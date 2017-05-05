Пожар на мусорном полигоне полностью потушили под Харьковом
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В Харьковской области спасатели полностью ликвидировали пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.
Так, 4 мая в 15:46 к спасателям от работников предприятия ООО "Мусороперерабатывающий завод" поступило сообщение о пожаре на открытой территории завода, где хранились твердые бытовые отходы.
На тушение пожара спасателями было подано 5 пожарных стволов, в том числе 1 лафетный. В 00:27 5 мая пожарным удалось локализовать пожар, в 15:11 полностью ликвидирован.
На месте происшествия работало 5 единиц пожарной техники и 30 человек личного состава ДСНС, а также 16 единиц инженерной техники мусороперерабатывающего завода. Проводились работы по рекультивации мусора и его проливания. Жертв и пострадавших нет.
Как сообщал УНН, общежитие горело в Киеве.