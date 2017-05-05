Пожежу на сміттєвому полігоні повністю загасили під Харковом
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. На Харківщині рятувальники повністю ліквідували пожежу на полігоні твердих побутових відходів. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Харківської області.
Так, 4 травня о 15:46 до рятувальників від працівників підприємства ТОВ “Сміттєпереробний завод” надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території заводу, де зберігались тверді побутові відходи.
На гасіння пожежі рятувальниками було подано 5 пожежних стволів, в тому числі 1 лафетний. О 00:27 5 травня вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу, о 15:11 повністю ліквідовано.
На місці події працювало 5 одиниць пожежної техніки та 30 осіб особового складу ДСНС, а також 16 одиниць інженерної техніки сміттєпереробного заводу. Проводились роботи по рекультивації сміття та його проливання. Жертв та постраждалих немає.
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