Пожар на складах в Балаклее ликвидировали

"Пожар на складах в Балаклее ликвидировано, по состоянию на утро 25 марта, фиксируются единичные детонирования боеприпасов, которые все еще находятся на открытых площадках арсенала. Это обусловлено наличием отдельных очагов тлеющего огня", - говорится в сообщении.

Постоянно идет работа и принимаются соответствующие меры с целью недопущения повторного возгорания.

Военные саперы совместно со специалистами МЧС проверяют местность на наличие неразорвавшихся боеприпасов, оперативно реагируют на сообщения жителей города об опасных находках. На место сразу прибывают оперативные группы, которые занимаются вывозом найденных снарядов на заранее подготовленные площадки.

В городе и окрестностях работают группы гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины, которые помогают населению преодолевать последствия чрезвычайной ситуации.

Работы по дальнейшей ликвидации последствий пожара продолжаются.

Напомним, в результате серии взрывов и пожара на складе боеприпасов в Балаклее были повреждены дома, линии электропередач, а также газопроводы. Просто на улицах лежали неразорвавшиеся снаряды.