Пожежу на складах в Балаклії ліквідували
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Станом на 25 березня пожежу на складах в Балаклії ліквідували, фіксуються поодинокі детонування боєприпасів. Про це УНН повідомили у прес-службі Міноборони.
"Пожежу на складах в Балаклії ліквідовано, станом на ранок, 25 березня, фіксуються поодинокі детонування боєприпасів, що все ще знаходяться на відкритих майданчиках арсеналу. Це обумовлено наявністю окремих осередків тліючого вогню", - йдеться в повідомленні.
Постійно триває робота та вживаються відповідні заходи з метою недопущення повторного загоряння.
Військові сапери спільно з фахівцями МНС перевіряють місцевість на наявність боєприпасів що не розірвалися, оперативно реагують на повідомлення мешканців міста про небезпечні знахідки. На місце одразу прибувають оперативні групи, які займаються вивезенням знайдених снарядів на завчасно підготовлені майданчики.
У місті та околицях працюють групи цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України, які допомагають населенню долати наслідки надзвичайної ситуації.
Роботи щодо подальшої ліквідації наслідків пожежі продовжуються.
Нагадаємо, внаслідок серії вибухів та пожежі на складі боєприпасів у Балаклії було пошкоджено будинки, лінії електропередач, а також газопроводи. Просто на вулицях лежали нерозірвані снаряди.