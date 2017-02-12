Пожарные уже больше часа не могут приступить к тушению пожара на Бессарабском рынке - ГосЧС Киева

"В 15:41 к нам поступил вызов, что в подвальном помещении горит трансформатор. Наши не приступают к тушению пожара, так как там большое напряжение. Ждут Киевэнерго", - сказал А.Макушенко.

По его словам, как только Киевэнерго отключает напряжение пожар ликвидируют.

По данным А.Макушенко огонь пока не перекинулся на другие помещения. Вместе с тем на месте работают 7 единиц техники и 30 спасателей.

Напомним, в центре Киева горит подвальное помещение Бессарабского рынка .