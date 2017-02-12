Пожежники вже більше години не можуть розпочати гасіння пожежі на Бесарабському ринку – ДСНС Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Пожежники більше години не можуть розпочати гасіння трансформатора у підвалі Бесарабського ринку через велику напругу. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив речник київського управління ДСНС Олександр Макушенко.
"О 15:41 до нас надійшов виклик, що у підвальному приміщенні горить трансформатор. Наші не приступають до гасіння пожежі, тому що там велика напруга. Чекають Київенерго",- сказав О.Макушенко.
За його словами, як тільки Київенерго вимкне напругу пожежу ліквідують.
За даними О.Макушенко вогонь поки не перекинувся на інші приміщення. Разом з тим на місці працюють 7 одиниць техніки і 30 рятувальників.
Нагадаємо, у центрі Києва горить підвальне приміщення Бесарабського ринку.