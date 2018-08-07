Пожары в Калифорнии показали из космоса
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. НАСА показало фотографию природных пожаров в американском штате Калифорния, снятую с борта Международной космической станции, передает УНН.
В НАСА сообщили, что фотографии пожаров "Карр" и "Фергюсон" сделал астронавт Европейского космического агентства Александр Герст 3 августа 2018 года с борта МКС.
"Пожары в Калифорнии. На эти пожары страшно смотреть, даже из космоса", - прокомментировал космонавт.
Напомним, в Калифорнии стихийное бедствие унесло жизни восьми человек.