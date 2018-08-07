Пожары в Калифорнии показали из космоса

В НАСА сообщили, что фотографии пожаров "Карр" и "Фергюсон" сделал астронавт Европейского космического агентства Александр Герст 3 августа 2018 года с борта МКС.

"Пожары в Калифорнии. На эти пожары страшно смотреть, даже из космоса", - прокомментировал космонавт.

Напомним, в Калифорнии стихийное бедствие унесло жизни восьми человек.