Пожежі у Каліфорнії показали з космосу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. НАСА показало фотографію природних пожеж в американскому штаті Каліфонія, зняту з борту Міжнародної космічної станції, передає УНН.
У НАСА повідомили, що фотографії пожеж "Карр" і "Фергюсон" зробив астронавт Європейського космічного агентства Александр Герст 3 серпня 2018 року зі борту МКС.
"Пожежі в Каліфорнії. На ці пожежі страшно дивитися, навіть з космосу", - прокоментував космонавт.
Нагадаємо, у Каліфорнії стихійне лихо забрало життя восьми людей.