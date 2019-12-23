Пожар в психоневрологическом интернате в Луганской области: Денисова сообщила ужасные подробности

“Сегодня по моему поручению работник регионального представительства Уполномоченного по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Александр Дубина совершил мониторинговый визит в Старобельского областного психоневрологического интерната, где 22 декабря 2019 года в 20.30 в корпусе № 1 произошел страшный пожар”, — написала Денисова.

Она напомнила, что в результате отравления угарным газом 4 обитателя интерната погибли.

“Двое погибших — лица с инвалидностью, имели нарушения опорно-двигательного аппарата и не могли самостоятельно покинуть помещение интерната. Сразу после пожара 3 человека доставлены в Старобельск районной больницы — их здоровью ничего не угрожает. Сегодня утром 72 жителя интерната госпитализированы в Сватовскую областную психиатрическую больницу, где их принято и обеспечено всем необходимым для жизни”, — написала омбудсмен.

По ее словам, 33 человека были также переселены в другой корпуса интерната.

“Во время визита установлено, что в результате пожара сгорела только одна палата — другие помещения могут быть пригодны для проживания после обновления электроснабжения и ликвидации последствий пожара. Зафиксировано, что в сентябре 2019 году в этом же заведении произошел пожар, в результате которого сгорело здание библиотеки и мастерской. Согласно журналу проверок интерната, сотрудниками ГСЧС в текущем году проведены две проверки. Одна — 20 сентября 2019 года после предыдущего пожара, а вторая — 11 декабря 2019 года”, — отметила она.

Денисова сообщила, что “в указанном учреждении нет ни одного врача-психиатра, а также отсутствует лицензия на осуществление деятельности по медицинской помощи”.

“Дело находится на моем личном контроле. По результатам оперативного мониторингового визита будут направлены акты реагирования в областное управление ГСЧС по осуществлению соответствующей проверки, и Председателю Луганской областной военно-гражданской администрации касательно неотложной ликвидации последствий пожара и укомплектования штата работниками, а именно врачом-психиатром”, — подчеркнула она.

Напомним, в воскресенье горел один из корпусов Старобельского областного психоневрологического интерната в Луганской области. В результате пожара погибли 4 подопечных, 3 — получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.

В полиции считают, что пожар в одном из корпусов Старобельского областного психоневрологического интерната в Луганской области возможно произошел из-за короткого замыкания электропроводки.