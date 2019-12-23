Пожежа в психоневрологічному інтернаті на Луганщині: Денісова повідомила жахливі подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Внаслідок пожежі у Старобільському обласному психоневрологічному інтернаті 22 грудня загинуло четверо осіб, двоє з яких — з інвалідністю, які мали порушення опорно-рухового апарату. 72 мешканця інтернату було госпіталізовано до Сватівської обласної психіатричної лікарні після пожежі. Також у зазначеній установі немає жодного лікаря-психіатра, а також відсутня ліцензія на впровадження діяльності з медичної допомоги. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Facebook за результатами перевірки установи, передає УНН.
“Сьогодні за моїм доручення працівник регіонального представництва Уповноваженого з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей Олександр Дубіна здійснив моніторинговий візит до Старобільського обласного психоневрологічного інтернату, де 22 грудня 2019 року о 20.30 в корпусі № 1 сталася жахлива пожежа”, — написала Денісова.
Вона нагадала, що внаслідок отруєння чадним газом 4 мешканців інтернату загинули.
“Двоє загиблих — особи з інвалідністю, які мали порушення опорно-рухового апарату та не могли самостійно залишити приміщення інтернату. Відразу після пожежі 3 осіб доправлено до Старобільскої районної лікарні — їх здоров’ю нічого не загрожує. Сьогодні зранку 72 мешканця інтернату госпіталізовано до Сватівської обласної психіатричної лікарні, де їх прийнято та забезпечено усім необхідним для життя”, — написала омбудсмен.
З її слів, 33 особи було також переселено до другого корпусу інтернату.
“Під час візиту встановлено, що внаслідок пожежі згоріла лише одна палата — інші приміщення можуть бути придатні для проживання після поновлення електропостачання та ліквідації наслідків пожежі. Зафіксовано, що у вересні 2019 року в цьому ж закладі сталася пожежа, внаслідок якої згоріла будівля бібліотеки та майстерні. Згідно з журналом перевірок інтернату, співробітниками ДСНС протягом поточного року проведено дві перевірки. Одна — 20 вересня 2019 року після попередньої пожежі, а друга — 11 грудня 2019 року”, — зауважила вона.
Денісова повідомила, що “у зазначеній установі немає жодного лікаря-психіатра, а також відсутня ліцензія на впровадження діяльності з медичної допомоги”.
“Справа знаходиться на моєму особистому контролі. За результатами оперативного моніторингового візиту будуть надіслані акти реагування в обласне управління ДСНС щодо здійснення відповідної перевірки, та Голові Луганської обласної військово-цивільної адміністрації щодо невідкладної ліквідації наслідків пожежі та укомплектування штату працівниками, а саме лікарем-психіатром”, — наголосила вона.
Нагадаємо, у неділю горів один з корпусів Старобільського обласного психоневрологічного інтернату в Луганській області. Внаслідок пожежі загинуло 4 підопічних, 3 — отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні.
У поліції вважають, що пожежа в одному з корпусів Старобільського обласного психоневрологічного інтернату в Луганській області можливо сталася через коротке замикання електропроводки.