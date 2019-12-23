Пожежа в психоневрологічному інтернаті на Луганщині: Денісова повідомила жахливі подробиці

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Внаслідок пожежі у Старобільському обласному психоневрологічному інтернаті 22 грудня загинуло четверо осіб, двоє з яких — з інвалідністю, які мали порушення опорно-рухового апарату. 72 мешканця інтернату було госпіталізовано до Сватівської обласної психіатричної лікарні після пожежі. Також у зазначеній установі немає жодного лікаря-психіатра, а також відсутня ліцензія на впровадження діяльності з медичної допомоги. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Facebook за результатами перевірки установи, передає УНН.