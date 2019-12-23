На Луганщині горів психоневрологічний інтернат, чотири пацієнти загинули

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. У неділю горів один з корпусів Старобільського обласного психоневрологічного інтернату в Луганській області. Внаслідок пожежі загинуло 4 підопічних, 3 - отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію Луганської області.

22 грудня о 21:09 до Старобільського відділу поліції надійшло повідомлення від диспетчера ДСНС про те, що горить один з корпусів Старобільського обласного психоневрологічного інтернату.

Негайно на місце події виїхало керівництво ГУНП, Старобільського відділу поліції, слідчо-оперативна група та групи реагування.

На місце події співробітниками слідчо-оперативної групи встановлено, що в одній з палат першого корпусу сталося загоряння.

З одночасним тушінням пожежі працівниками ДСНС, поліцією та медперсоналом проводилась евакуація підопічних.

Внаслідок пожежі загинуло 4 підопічних, 3 - отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані каретою швидкої допомоги до лікарні м. Старобільськ.

Пожежу локалізовано о 21:32 та ліквідовано о 22:55.

Даний факт внесений до ЄРДР та кваліфікований за ст. 270 КК України "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки" та ст. 367 КК України "Службова недбалість". На місці події продовжують працювати співробітники поліції.

Нагадаємо, на Луганщині під час пожежі у житловому будинку виявили тіло чоловіка.

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