На Луганщині горів психоневрологічний інтернат, чотири пацієнти загинули

КИЇВ. 23 грудня. УНН. У неділю горів один з корпусів Старобільського обласного психоневрологічного інтернату в Луганській області. Внаслідок пожежі загинуло 4 підопічних, 3 - отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію Луганської області.