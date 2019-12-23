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В Луганской области горел психоневрологический интернат, четыре пациента погибли

В Луганской области горел психоневрологический интернат, четыре пациента погибли

Киев  •  УНН

 • 15156 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В воскресенье горел один из корпусов Старобельского областного психоневрологического интерната в Луганской области. В результате пожара погибли 4 подопечных, 3 - получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Луганской области.

22 декабря в 21:09 в Старобельский отдела полиции поступило сообщение от диспетчера ГСЧС о том, что горит один из корпусов Старобельского областного психоневрологического интерната.

Немедленно на место происшествия выехало руководство ГУНП, Старобельского отдела полиции, следственно-оперативная группа и группы реагирования.

На месте происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы установлено, что в одной из палат первого корпуса произошло возгорание.

С одновременным тушением пожара работниками ГСЧС, полицией и медперсоналом проводилась эвакуация подопечных.

В результате пожара погибли 4 подопечных, 3 - получили телесные повреждения и были госпитализированы каретой скорой помощи в больницу Старобельска.

Пожар локализован в 21:32 и ликвидирован в 22:55.

Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицированный по ст. 270 УК Украины "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" и ст. 367 УК Украины "Служебная халатность". На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции.

Напомним, в Луганской области во время пожара в жилом доме обнаружили тело мужчины.

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