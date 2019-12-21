На Луганщині під час пожежі у житловому будинку виявили тіло чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. У суботу о 14:49 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у житловому секторі с. Борівське Сєвєродонецької міської ради, де виявили тіло чоловіка. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
Прибувши на місце події, рятувальники 35-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Луганській області встановили, що у приватному житловому будинку горять хатні речі. Під час розвідки ланкою газодимозахисної служби було виявлено чоловіка, 1930 року народження.
Пожежу на площі 8 кв. м. локалізовано о 15:20 та ліквідовано о 15:30.
До ліквідації залучались 7 вогнеборців та 2 одиниці техніки.
Причину виникнення пожежі з’ясовують фахівці. Наразі триває слідство.
Нагадаємо, у Києві загинули двоє осіб під час пожежі у багатоповерхівці.