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На Луганщині під час пожежі у житловому будинку виявили тіло чоловіка

На Луганщині під час пожежі у житловому будинку виявили тіло чоловіка

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. У суботу о 14:49 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у житловому секторі с. Борівське Сєвєродонецької міської ради, де виявили тіло чоловіка. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.

Прибувши на місце події, рятувальники 35-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Луганській області встановили, що у приватному житловому будинку горять хатні речі. Під час розвідки ланкою газодимозахисної служби було виявлено чоловіка, 1930 року народження.

Пожежу на площі 8 кв. м. локалізовано о 15:20 та ліквідовано о 15:30.

До ліквідації залучались 7 вогнеборців та 2 одиниці техніки.

Причину виникнення пожежі з’ясовують фахівці. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, у Києві загинули двоє осіб під час пожежі у багатоповерхівці.

Українські Національні Новини

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