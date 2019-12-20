У Києві загинули двоє осіб під час пожежі у багатоповерхівці
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. У п'ятницю о 20:25 до ДСНС надійшла інформація, що у Подільському районі по провулку Квітневий, 6 у квартирі на дев'ятому поверсі 16-ти поверхового житлового будинку виникла пожежа. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
О 22:01 пожежу ліквідовано на площі 18 м кв.
На пожежі виявлено тіла 2 загиблих осіб, врятовано 4 особи (з них 1 дитина, яку направлено на обстеження до лікарні), евакуйовано 15 мешканців будинку ( з них 3 дитини).
До гасіння залучалося 27 людей о/с та 10 од. техніки ДСНС.
Нагадаємо, в Одесі сталася пожежа у студентському гуртожитку.