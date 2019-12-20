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В Одесі сталася пожежа у студентському гуртожитку

В Одесі сталася пожежа у студентському гуртожитку

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. У житловій кімнаті студентського гуртожитку в Одесі сталася пожежа. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Одеській області.

"20 грудня о 04:52 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що в студентському гуртожитку на вул. Довженка, 9а сталося задимлення на четвертому поверсі дев'ятиповерхової будівлі. До місця виклику були негайно спрямовані пожежно-рятувальні підрозділи за підвищеним номером виклику. По прибуттю перших підрозділів рятувальники виявили загоряння у одній із житлових кімнат, яке ліквідовано мешканцями гуртожитку водою з відер на площі 1 кв. м", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що працівники ДСНС провели перевірку внутрішнього протипожежного водопостачання будівлі та шляхів евакуації.

"На час пожежі мешканка кімнати була відсутня. Загиблих та постраждалих немає. Ймовірною причиною пожежі вважається аварійний режим роботи мобільного телефону, який був залишений тривалий час без нагляду", - додали у пресслужбі.

Нагадаємо, тіла 11 загиблих через пожежу в одеському коледжі залишаються у морзі. Пожежа відбулась 4 грудня на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.  Під час пожежі загинуло 14 людей.

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