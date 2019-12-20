В Одессе произошел пожар в студенческом общежитии

"20 декабря в 4:52 в службу спасения "101" поступило сообщение, что в студенческом общежитии на ул. Довженко, 9а произошло задымление на четвертом этаже девятиэтажного здания. К месту вызова были немедленно направлены пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова. По прибытию первых подразделений спасатели обнаружили возгорание в одной из жилых комнат, которое ликвидировано жильцами общежития водой из ведер на площади 1 кв. м", - говорится в сообщении.

Указано, что работники ГСЧС провели проверку внутреннего противопожарного водоснабжения здания и путей эвакуации.

"На время пожара жительница комнаты отсутствовала. Погибших и пострадавших нет. Вероятной причиной пожара считается аварийный режим работы мобильного телефона, который был оставлен длительное время без присмотра", - добавили в пресс-службе.

Напомним, тела 11 погибших в результате пожара в одесском колледже остаются в морге. Пожар состоялся 4 декабря на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Во время пожара погибли 14 человек.