Пожар в приюте для кошек в Киеве: открыто дело из-за жестокого обращения с животными
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Правоохранители открыли уголовное производство относительно жестокого обращения с животными по факту пожара в приюте для кошек в Голосеевском районе Киева. Об этом журналисту УНН сообщили в Киевской городской прокуратуре.
Детали
Киевской городской прокуратуре сообщили, что 23 сентября примерно в 22:43 в Киеве на ул. Академика Заболотного, 76А, произошел пожар на территории самовольно созданного приюта для бездомных кошек. Пожар привел к частичному уничтожению деревянных сооружений для проживания животных и гибели 7 кошек.
Полиция открыла уголовное производство по факту пожара в приюте для кошек.
Цитата
«В ходе досудебного расследования указанного уголовного производства, учитывая тот факт, что в результате пожара погибли животные, возможен факт жестокого обращения с животными, что привело к их гибели. По данному факту 25.08.2023 внесены сведения в ЕРДР с правовой квалификацией ч. 3 ст.299 УК Украины», - сообщили в прокуратуре.
Также в прокуратуре отметили, что планируется объединить открытые уголовные производства в одно дело.
Дополнение
Основательница приюта Наталья Петрущенкова сообщала, что в Киеве на Теремках ночью горел приют для кошек.