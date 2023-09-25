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Пожар в приюте для кошек в Киеве: открыто дело из-за жестокого обращения с животными

Пожар в приюте для кошек в Киеве: открыто дело из-за жестокого обращения с животными

Киев • УНН

 • 549511 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Правоохранители открыли уголовное производство относительно жестокого обращения с животными по факту пожара в приюте для кошек в Голосеевском районе Киева. Об этом журналисту УНН сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Детали

Киевской городской прокуратуре сообщили, что 23 сентября примерно в 22:43 в Киеве на ул. Академика Заболотного, 76А, произошел пожар на территории самовольно созданного приюта для бездомных кошек. Пожар привел к частичному уничтожению деревянных сооружений для проживания животных и гибели 7 кошек.

Полиция открыла уголовное производство по факту пожара в приюте для кошек.

Цитата

«В ходе досудебного расследования указанного уголовного производства, учитывая тот факт, что в результате пожара погибли животные, возможен факт жестокого обращения с животными, что привело к их гибели. По данному факту 25.08.2023 внесены сведения в ЕРДР с правовой квалификацией ч. 3 ст.299 УК Украины», - сообщили в прокуратуре.

Также в прокуратуре отметили, что планируется объединить открытые уголовные производства в одно дело.

Дополнение

Основательница приюта Наталья Петрущенкова сообщала, что в Киеве на Теремках ночью горел приют для кошек.

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