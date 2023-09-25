Пожежа в притулку для котів у Києві: відкрито справу через жорстоке поводження із тваринами

Деталі

Київській міській прокуратурі повідомили, що 23 вересня приблизно о 22:43 у Києві на вул. Академіка Заболотного, 76А, відбулася пожежа на території самовільно створеного притулку для бездомних котів. Пожежа призвела до часткового знищення дерев'яних споруд для проживання тварин та загибелі 7 котів.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі у притулку для котів.

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«В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, враховуючи той факт, що в наслідок пожежі загинули тварини, можливий факт жорстокого поводження із тваринами що призвело до їх загибелі. За вказаним фактом 25.08.2023 внесено відомості в ЄРДР з правовою кваліфікацію ч. 3 ст.299 КК України», - повідомили в прокуратурі.

Також в прокуратурі зазначили, що планується об'єднати відкриті кримінальні провадження в одну справу.

Доповнення

Засновниця притулку Наталя Петрущенкова повідомляла, що в Києві на Теремках вночі горів притулок для котів.