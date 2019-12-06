Пожар в одесском колледже: появилась обновленная информация о пострадавших

"Сейчас пострадавших - 31 человек, два человека погибли. По состоянию на 9 утра в лечебных и профилактических учреждениях области остается 22 человека, из них девять детей... В городской клинической больнице №1 остается шесть человек. В данном лечебном заведении находится в крайне тяжелом состоянии МЧСник (сотрудник ГСЧС - ред.), который сейчас получает помощь в полном объеме, состояние его оценено как стабильно тяжелое. Еще один человек находится в крайне тяжелом состоянии. Это также МЧСник. Сейчас решается вопрос о переводе его в военно-медицинский центр Южного региона. За ним уже приехала бригада военного госпиталя, оформляются документы для перевода", - сказала Сорочан.

По ее словам, другие лица находятся в средней и легкой степени тяжести.

"Четыре ребенка из городской клинической больницы №3 пока выписаны домой на амбулаторное лечение", - добавила представитель ДОЗ.

Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

Одной из погибших является студентка, тело второго погибшего человека нашли под завалами.

В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство. Полиция имеет две версии пожара в колледже в Одессе - нарушение пожарной безопасности и поджог.