Пожежа в одеському коледжі: з’явилась оновлена інформація щодо постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Станом на 09:00 у п’ятницю, 6 грудня, в лікувальних і профілактичних закладах Одеської області залишається 22 особи, них дев’ять дітей. Про це сьогодні на нараді розповіла заступник директора Департамента охорони здоровя Одеської ОДА Оксана Сорочан, передає УНН.
"Наразі постраждалих – 31 особа, дві особи загинуло. Станом на 9 ранку в лікувальних і профілактичних закладах області залишається 22 особи, з них дев’ять дітей… У міській клінічній лікарні №1 залишається шість осіб. У даному лікувальному закладі перебуває у вкрай тяжкому стані МЧС-ник (співробітник ДСНС – ред.), який зараз отримує допомогу у повному обсязі, стан його оцінений як стабільно важкий. Ще одна людина перебуває у вкрай важкому стані. Це також МЧСник. Наразі вирішується питання щодо переведення його у військово-медичний центр південного регіону. За ним уже приїхала бригада військового госпіталю, оформлюються документи для переводу", - сказала Сорочан.
З її слів, інші особи перебувають у середньому і легкому ступені важкості.
"Чотири дитини з міської клінічної лікарні №3 наразі виписані додому на амбулаторне лікування", - додала представник ДОЗ.
Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.
Однією із загиблих є студентка, тіло другої загиблої людини знайшли під завалами.
У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження. Поліція має дві версії пожежі у коледжі в Одесі - порушення пожежної безпеки і підпал.