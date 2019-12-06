Пожар в Одессе: спасатели всю ночь искали тела, разбирали завалы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Спасатели всю ночь разбирали завалы и искали тела после пожара в одесском колледже. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
“По состоянию на 7 ч. 6 декабря продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на утро пятницы количество госпитализированных в лечебные учреждения составляет 30 человек (1 человек выписана), а судьба 14 человек до сих пор остается неизвестной.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пожар в Одессе: мужчина всю ночь бесплатно готовил кофе для спасателей
“Основные усилия подразделений ГСЧС направлены на поиск людей и разборка конструкций. Силами ГСЧС осуществляется тушение отдельных очагов тления, которые оказываются в завалах в ходе разборки разрушенных элементов строительных конструкций”, — сообщили спасатели.
Вчера в Одессе на месте пожара правоохранители нашли под обломками конструкций здания тело взрослой женщины без признаков жизни.
Напомним, на месте пожара в одесском колледже проводятся следственные действия.