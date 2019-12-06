Пожежа в Одесі: рятувальники всю ніч шукали тіла, розбирали завали
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Рятувальники всю ніч розбирали завали та шукали тіла після пожежі в одеському коледжі. Про це пише УНН із посиланням на пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.
“Станом на 7 год. 6 грудня, продовжуються заходи щодо ліквідації надзвичайної ситуації, пов’язаної із пожежею в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що станом на ранок п’ятниці кількість госпіталізованих до лікувальних закладів становить 30 осіб (1 особа виписана), а доля 14 осіб досі залишається невідомою.
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“Основні зусилля підрозділів ДСНС направлені на пошук людей та розбирання конструкцій. Силами ДСНС здійснюється гасіння окремих осередків тління, які виявляються в завалах у ході розбирання зруйнованих елементів будівельних конструкцій”, — повідомили рятувальники.
Вчора в Одесі на місці пожежі правоохоронці знайшли під уламками конструкцій будівлі тіло дорослої жінки без ознак життя.
Нагадаємо, на місці пожежі в одеському коледжі тривають слідчі дії.