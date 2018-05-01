Пожар в Одессе: кафе сгорело дотла, обстоятельства выясняют
Киев • УНН
ОДЕССА - КИЕВ. 1 мая. УНН. Из-за пожара в парке им.Горького полностью сгорело кафе и пострадал рядом расположенный зал игровых автоматов. Об этом корреспонденту сообщили УНН в ГСЧС в Одесской области.
До приезда пожарных пожар пытались ликвидировать собственными силами. Тушить огонь пришлось долго, так как здание было пожароопасным - все сделано из дерева. Кроме того, рядом проходят высоковольтные провода, и надо было ждать, пока их обесточат.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В парке отдыха в Одессе вспыхнуло кафе
"Здание полностью выполнено из деревянных конструкций, по которым пожар быстро распространился по всей поверхности кровли. На место сразу прибыли 12 спецмашин спасателей. Сейчас выясняются все обстоятельства пожара", - отметил заместитель руководителя ГУ ГСЧС в Одесской области Крицкий.
Общая площадь пожара 300 квадратных метров. Спасатели работали по повышенному уровню вызова. Погибших и пострадавших нет.