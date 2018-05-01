Пожежа в Одесі: кафе згоріло вщент, обставини з’ясовують
Київ • УНН
ОДЕСА - КИЇВ. 1 травня. УНН. Через пожежу в парку ім.Горького повністю згоріло кафе та постраждав поруч розташований зал ігрових автоматів. Про це кореспонденту УНН повідомили у ДСНС в Одеській області.
До приїзду вогнеборців пожежу намагалися ліквідувати власними силами. Гасити вогонь довелося довго, оскільки будівля була пожежонебезпечною — все зроблено з дерева. Крім того, поруч проходять високовольтні дроти, і треба було чекати, поки їх знеструмлять.
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“Будівля повністю виконана із дерев’яних конструкцій, по якій пожежа швидко розповсюдилася на всю поверхню покрівлі. На місце одразу прибули 12 спецмашин рятувальників. Наразі з’ясовуються всі обставини пожежі”, — зазначив заступник керівника ГУ ДСНС в Одеській області Крицький.
Загальна площа пожежі 300 квадратних метрів. Рятувальники працювали за підвищеним рівнем виклику. Загиблих та постраждалих нема.