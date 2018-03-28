Пожар в Кемерово: опознали 27 погибших, украинцев среди них нет
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Среди погибших и пострадавших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, которых опознали в медицинских учреждениях, нет граждан Украины. Об этом УНН сообщил заместитель директора ДКС МИД Украины - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич.
Так, общее количество пострадавших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерове выросло до 76 человек. По состоянию на утро 28 марта было опознано тела 27 погибших.
На вопрос УНН, нет ли среди опознанных граждан Украины, начальник управления консульской деятельности отметил "без изменений".
Напомним, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта.
По официальной информации РФ трагедия унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.
Как сообщал УНН, украинцев среди погибших после опознания 15 жертв не было.