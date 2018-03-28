Пожежа в Кемерово: опізнали 27 загиблих, українців серед них немає
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Серед загиблих та постраждалих внаслідок пожежі в торговельному центрі "Зимова вишня" в Кемерово, яких опізнали у медичних закладах, немає громадян України. Про це УНН повідомив заступник директора ДКС МЗС України - начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич.
Так, загальна кількість постраждалих під час пожежі в торговому центрі “Зимова вишня” в російському Кемерові зросла до 76 осіб. Станом на ранок 28 березня було опізнано тіла 27 загиблих.
На питання УНН, чи немає серед опізнаних громадян України, начальник управління консульської діяльності зазначив “без змін”.
Нагадаємо, пожежа в торговому центрі “Зимова вишня” сталася 25 березня.
За офіційною інформацією РФ трагедія забрала життя 64 людей, в тому числі 41 дитини.
Як повідомляв УНН, українців серед загиблих після впізнання 15 жертв не було.