Пожар в "Виктории": директору лагеря продлили арест

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 38505 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 63519 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 122458 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 132921 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 123341 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126543 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129061 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153012 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151018 просмотра

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Пожар в "Виктории": директору лагеря продлили арест

Пожар в "Виктории": директору лагеря продлили арест

Киев  •  УНН

 • 10367 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Киевский районный суд Одессы продлил содержание под стражей бывшему директору лагеря “Виктория” Петрос Саркисяну еще 60 суток. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Сегодня суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Саркисяну на 60 суток.

Напомним, Саркисяна обвиняют в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей и материальный ущерб в особо крупном размере — ч.2 ст.270 УК Украины.

Как сообщал УНН, пожар в одесском детском лагере “Виктория” произошла в сентябре 2017 года. Вследствие нее погибли трое детей.

Напомним, отстранен директор лагеря “Виктория” Петрос Саркисян заявил, что прокуратура пытается всю вину за пожар в лагере повесить на него.

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