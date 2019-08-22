Пожар в "Виктории": директору лагеря продлили арест
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Киевский районный суд Одессы продлил содержание под стражей бывшему директору лагеря “Виктория” Петрос Саркисяну еще 60 суток. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
Сегодня суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Саркисяну на 60 суток.
Напомним, Саркисяна обвиняют в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей и материальный ущерб в особо крупном размере — ч.2 ст.270 УК Украины.
Как сообщал УНН, пожар в одесском детском лагере “Виктория” произошла в сентябре 2017 года. Вследствие нее погибли трое детей.
Напомним, отстранен директор лагеря “Виктория” Петрос Саркисян заявил, что прокуратура пытается всю вину за пожар в лагере повесить на него.