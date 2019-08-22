Пожежа у "Вікторії": директору табору продовжили арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Київський районний суд Одеси продовжив тримання під вартою колишньому директору табору “Вікторія” Петросу Саркісяну ще 60 діб. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі прокуратури Одеської області.
Сьогодні суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Саркісяну на 60 діб.
Нагадаємо, Саркісяна обвинувачують у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей та майнову шкоду в особливо великому розмірі — ч.2 ст.270 КК України.
Як повідомляв УНН, пожежа в одеському дитячому таборі “Вікторія” сталася у вересні 2017 року. Внаслідок неї загинули троє дітей.
Нагадаємо, відсторонений директор табору “Вікторія” Петрос Саркісян заявив, що прокуратура намагається всю провину за пожежу у таборі почепити на нього.