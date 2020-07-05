Пожар в Новой Каховке: областная власть поможет с отселением и ликвидацией последствий
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Власти Херсонской области пообещали оказать необходимую помощь в ликвидации последствий пожара, произошедшего 5 июня в пятиэтажном жилом доме в городе Новая Каховка, пишет УНН со ссылкой на Facebook сообщение главы Херсонской ОГА Юрия Гусева.
“Заслушав телефонный доклад городского главы Новой Каховки Владимира Коваленко. На место выехали мои заместители Дмитрий Бутрий и Вадим Чабан. Проводится заседание штаба, который сегодня примет решение о помощи людям и срочном отселении семей, чьи квартиры пострадали от огня. Областная власть окажет всю необходимую помощь в ликвидации последствий пожара”, — отметил он в сообщении.
Сегодня около 15:00 в Новой Каховке произошел крупный пожар в пятиэтажке по улице Букина, 20.
По состоянию на 16:30 пожар локализован. Человеческих жертв нету. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем человека, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Рассматривается также версия умышленного поджога.
В полиции отметили, что: “На месте происшествия полицейские установили, что на 5-м этаже дома проживает человек, который злоупотребляет спиртными напитками. Сегодня соседи мужчины услышали запах дыма, который шел из его квартиры и начали стучать в дверь. Когда через десять минут никто не открыл дверь соседи выбили ее и увидели мужчину в состоянии алкогольного опьянения и горящую квартиру. Пожар начал усиливаться, огонь распространился на крышу многоэтажки, поэтому жители дома начали покидать свои квартиры и вызвали пожарных и полицию. Пообщавшись с мужчиной полицейские установили, что он употреблял дома алкогольные напитки, после чего решил покурить на диване и уснул. Разбудили его соседи, когда квартира уже была в огне”.
Впоследствии, в 18.40 пожарные ликвидировали последствия пожара в пятиэтажном доме.