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Пожежа у Новій Каховці: обласна влада допоможе з відселенням та ліквідацією наслідків

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Влада Херсонської області пообіцяла надати необхідну допомогу в ліквідації наслідків пожежі, яка сталася 5 липня у п’ятиповерховому житловому будинку у місті Нова Каховка, пише УНН з посиланням на Facebook повідомлення глави Херсонської ОДА Юрія Гусєва.

“Заслухав телефоном доповідь міського голови Нової Каховки Володимира Коваленка. На місце виїхали мої заступники Дмитро Бутрій та Вадим Чабан. Проводиться засідання штабу, який сьогодні прийме рішення про допомогу людям та термінове відселення родин, чиї квартири постраждали від вогню. Обласна влада надасть усю необхідну допомогу в ліквідації наслідків пожежі”, — вказав він у повідомленні.

Сьогодні близько 15:00 в Новій Каховці сталась масштабна пожежа у п’ятиповерхівці по вулиці Букіна, 20.

Станом на 16:30 пожежа локалізована. Людських жертв на немає. Попередня причина займання — необережне поводження з вогнем людини, яка знаходилась у стані алкогольного сп‘яніння. Розглядається також версія умисного підпалу.

У поліції зазначили, що: “На місці події поліцейські встановили, що на 5-му поверсі будинку проживає чоловік, який зловживає спиртними напоями. Сьогодні сусіди чоловіка почули запах диму, який йшов з його квартири та почали стукати у двері. Коли через десять хвилин ніхто не відчинив двері сусіди вибили її та побачили чоловіка у стані алкогольного сп’яніння та палаючу квартиру. Пожежа почала посилюватись, вогонь поширився на дах багатоповерхівки, тому мешканці будинку почали покидати свої квартири та викликали пожежників і поліцію. Поспілкувавшись з чоловіком поліцейські встановили, що він вживав вдома алкогольні напої, після чого вирішив покурити на дивані та заснув. Розбудили його сусіди, коли квартира вже була у вогні”.

Згодом, о 18.40 пожежники ліквідували наслідки пожежі у п’ятиповерховому будинку.

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