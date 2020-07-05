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У Новій Каховці загасили пожежу у п'ятиповерхівці, ймовірного винуватця затримали

У Новій Каховці загасили пожежу у п'ятиповерхівці, ймовірного винуватця затримали

Київ • УНН

 • 28271 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Пожежники ліквідували наслідки пожежі у п'ятиповерховому будинку у місті Нова Каховка, а ймовірного винуватця події - 38-річного жителя однієї з квартир уже затримали правоохоронці. Про це повідомляють пресслужба ДСНС у Херсонській області та обласний відділ комунікації ГУНП, інформує УНН.

"5 липня о 14:40 до Служби "101" міста Нова Каховка поступила інформація про пожежу даху 5-ти поверхового будинку по вулиці Букіна. На місці події працювали 7 відділень пожежно-рятувальних підрозділів області та 25 осіб особового складу... Пожежу локалізовано о 16:16 год, а о 18:40 ліквідовано на площі близько 2 тис. кв. м. Люди з будинку були евакуйовані, постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється", - повідомили надзвичайники.

У Нацполіції області також повідомили, що сьогодні о 14:45 надійшло повідомлення про загорання однієї з квартир на 5-му поверсі та даху житлового будинку у Новій Каховці.

"На місце виїхала слідчо-оперативна група Новокаховського відділу поліції. Поліцейські встановили, що до загорання причетний 38-річний житель будинку. Чоловіка затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - повідомили поліцейські.

Зазначається, на місці події поліцейські встановили, що на 5-му поверсі будинку проживає чоловік, який зловживає спиртними напоями.

"Сьогодні сусіди чоловіка почули запах диму, який йшов з його квартири та почали стукати у двері. Коли через десять хвилин ніхто не відчинив двері сусіди вибили її та побачили чоловіка у стані алкогольного сп’яніння та палаючу квартиру. Пожежа почала посилюватись, вогонь поширився на дах багатоповерхівки, тому мешканці будинку почали покидати свої квартири та викликали пожежників і поліцію. Поспілкувавшись з чоловіком поліцейські встановили, що він вживав вдома алкогольні напої, після чого вирішив покурити на дивані та заснув. Розбудили його сусіди, коли квартира вже була у вогні", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що наразі вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру. Поліцейські забезпечили відвід автотранспорту та допомагали здійснити евакуацію мешканців будинку.

"Попередньо, потерпілих немає. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції та експерти", - резюмували правоохоронці.

Як повідомлялося раніше в УНН, у Новій Каховці горить п'ятиповерховий будинок.

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