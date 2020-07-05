У Новій Каховці горить п'ятиповерховий будинок

"5 липня о 14:40 до Служби "101" міста Нова Каховка поступила інформація про пожежу даху 5-ти поверхового будинку по вулиці Букіна. На місці події працюють 7 відділень пожежно-рятувальних підрозділів області та 25 чоловік особового складу на чолі із заступником начальника ГУ ДСНС Юрієм Гатіловим. Люди з будинку евакуйовані, постраждалих, на даний час, не виявлено. Пожежу локалізовано о 16:16 год.на площі близько 2 тис. кв.м. Продовжується ліквідація пожежі", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляють у ЗМІ, в одній з квартир була сімейна сварка, в результаті якої співмешканець підпалив квартиру на 5 поверсі. Пожежа швидко перекинувся на дах і поширився по всьому периметру будівлі.

Як повідомлялося раніше в УНН, сім'ї, які постраждали від вибуху у багатоповерхівці на Позняках, вперше відвідали нові квартири.