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В Новой Каховке горит пятиэтажный дом

В Новой Каховке горит пятиэтажный дом

Киев  •  УНН

 • 59553 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. В Новой Каховке произошел пожар на крыше пятиэтажного дома, все жители сооружения эвакуированы, пострадавших нет. Об этом сообщил в Facebook начальник Главного управления ГСЧС в Херсонской области Сергей Черный, передает УНН.

"5 июля в 14:40 в Службу "101" города Новая Каховка поступила информация о пожаре крыши 5-этажного дома по улице Букина. На месте происшествия работают 7 отделений пожарно-спасательных подразделений области и 25 человек личного состава во главе с заместителем начальника ГУ ГСЧС Юрием Гатиловым. Люди из дома эвакуированы, пострадавших, в настоящее время, не обнаружено. Пожар локализован в 16:16. На площади около 2 тыс. кв продолжается ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

Как сообщают в СМИ, в одной из квартир была семейная ссора, в результате которой сожитель поджег квартиру на 5 этаже. Пожар быстро перекинулся на крышу и распространился по всему периметру здания.

Как сообщалось ранее в УНН, семьи, пострадавшие от взрыва в многоэтажке на Позняках, впервые посетили новые квартиры.

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