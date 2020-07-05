В Новой Каховке потушили пожар в пятиэтажке, вероятного виновника задержали
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Пожарные ликвидировали последствия пожара в пятиэтажном доме в городе Новая Каховка, а вероятного виновника события - 38-летнего жителя одной из квартир уже задержали правоохранители. Об этом сообщают пресс-служба ГСЧС в Херсонской области и областной отдел коммуникации ГУНП, информирует УНН.
"5 июля в 14:40 в Службу "101" города Новая Каховка поступила информация о пожаре крыши 5-этажного дома по улице Букина. На месте происшествия работали 7 отделений пожарно-спасательных подразделений области и 25 человек личного состава... Пожар локализован в 16:16 ч, а в 18:40 ликвидирован на площади около 2 тыс. кв. м. Люди из дома были эвакуированы, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - сообщили чрезвычайники.
В Нацполиции области также сообщили, что сегодня в 14:45 поступило сообщение о возгорании одной из квартир на 5-м этаже и крыше жилого дома в Новой Каховке.
"На место выехала следственно-оперативная группа Новокаховского отдела полиции. Полицейские установили, что к возгоранию причастен 38-летний житель дома. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сообщили полицейские.
Отмечается, на месте происшествия полицейские установили, что на 5-м этаже дома проживает человек, который злоупотребляет спиртными напитками.
"Сегодня соседи мужчины услышали запах дыма, который шел из его квартиры и начали стучать в дверь. Когда через десять минут никто не открыл дверь соседи выбили ее и увидели мужчину в состоянии алкогольного опьянения и горящую квартиру. Пожар начала усиливаться, огонь распространился на крышу многоэтажки, поэтому жители дома начали покидать свои квартиры и вызвали пожарных и полицию. Пообщавшись с мужчиной полицейские установили, что он употреблял дома алкогольные напитки, после чего решил покурить на диване и заснул. Разбудили его соседи, когда квартира уже была в огне", - говорится в сообщении.
Указывается, что сейчас решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении. Полицейские обеспечили отвод автотранспорта и помогали осуществить эвакуацию жителей дома.
"Предварительно, пострадавших нет. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа местного отдела полиции и эксперты", - резюмировали правоохранители.
Как сообщалось ранее в УНН, в Новой Каховке горит пятиэтажный дом.