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Пожар в Калифорнии: кто из знаменитостей покинул свой дом

Пожар в Калифорнии: кто из знаменитостей покинул свой дом

Киев  •  УНН

 • 15596 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В американском штате Калифорния бушует лесной пожар, из-за которого звезды Голливуда были вынуждены покинуть свои дома. Разбушевавшаяся стихия дошла и до города Малибу, который является эпицентром жизни знаменитых на весь мир звезд шоу-бизнеса, передает УНН.

Знаменитости выкладывают страшные кадры пожара во время эвакуации. Об отъезде из опасной зоны сообщила Ким Кардашьян. Модель выставила в Instagram ужасающие фото пожара из иллюминатора самолета, а позже ее муж Канье Вест в Twitter сообщил, что он и его семья в безопасности. Также об эвакуации сообщила старшая сестра Ким Кортни Кардашьян.
В числе тех, кто в Twitter написали о срочном отъезде оказались звезда сериала “Зачарованные” Алисса Милано, певица Майли Сайрус и голивудский режиссер Гильермо дель Торро.

Актриса и поп-исполнительница Шер написала твит, в котором сказала, что волнуется за свой дом, находящийся в Малибу, так как дома ее друзей уже сгорели.

Актер Чарли Шин сообщил, что не может связаться со своими родителями, находящимися неподалеку пляжа Зума в Лос-Анджелесе, и попросил всех, кто их увидит дать знать, что они целы.

Ужасающие фото столбов огня и дыма в Instagram выложили звезды Орландо Блум и Леди Гага.

“Это моя улица около двух часов назад... молюсь за безопасность всей моей семьи Малибу, благодарю наших храбрых пожарных” — подписал фото актер Блум.

Также среди эвакуированных оказался актер Уилл Смит. Западные СМИ опубликовали его видео обращение, где он показывает масштабный пожар прямо возле его дома.

Увидеть разрушения, оставленные пожаром успел известный актер Джерард Батлер, дом и машина которого сгорели практически дотла.

Публикации звезд набирают тысячи комментариев и репостов пользователей со всего мира. Слова поддержки друзьям в комментариях оставляют коллеги по сцене или площадке. Основатель компании SpaceX Илон Маск не остался в стороне и предложил всем воспользоваться электрокаром Tesla, который оснащен современными фильтрами не пропускающими дым. Однако в комментариях под постом пользователи выразили сомнения, что у спасающихся от пожара жителей Калифорнии будет время на зарядку электрокара.

Как сообщал УННчисло погибших при лесных пожарах в американском штате Калифорния возросло до 31 человека.

Неизвестной остается судьба 228 человек.

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Калифорния из-за лесных пожаров. Местным властям будет предоставлена ​​федеральная помощь для реагирования на стихийное бедствие. Огонь распространился уже на 404 кв. км. Из-за сильного ветра пламя быстро распространяется и его трудно потушить.

Пламя, бушующее в примерно 150 км к северу от столицы штата — Сакраменто, уничтожено более 6,7 тыс. домов. Его площадь уже превышает 360 кв. км. Таким образом, как сообщает агентство Associated Press, этот пожар, получивший имя “Кемп”, уже признан самым разрушительным в современной истории Калифорнии. К этому рекорднвм по причиненному ущербу был пожар “Таббс”, охватившей в октябре 2017 года почти 150 кв. км и уничтоживший более 5,6 тысяч домов.

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